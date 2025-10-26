OZ
Тренд:
    10:05, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    26 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари эълон қилинди, деб хабар беради Кazinform мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, бугунги кунда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    • доллар: сотиб олиш — 538,84 тенге, сотиш — 540,76 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 623,82 тенге, сотиб олиш — 627,74 тенге;
    • рубль 6,54 - 6,66 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар 536,57 тенгедан сотиб олинади, 542,38 тенгедан сотилади;
    • евро: сотиб олиш — 621,45 тенге, сотиб олиш — 629,36 тенге;
    • рубль: 6,58 танга сотиб олиш, 6,73 танга сотиш.

    Чимкентда:

    • доллар 538,41 тенгедан сотиб олинади, 540,45 тенгедан сотилади;
    • евро: сотиб олиш — 624,00 тенге, сотиб олиш — 627,90 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,56 тенге, сотиб олиш — 6,63 тенге.

    Дам олиш кунидаги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 538,13 тенге, 1 евро — 624,88 тенге, 1 рубль — 6,64 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 25 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

