10:05, 26 Октябрь 2025 | GMT +5
26 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари эълон қилинди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Kurs.kz маълумотларига кўра, бугунги кунда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:
- доллар: сотиб олиш — 538,84 тенге, сотиш — 540,76 тенге;
- евро: сотиб олиш — 623,82 тенге, сотиб олиш — 627,74 тенге;
- рубль 6,54 - 6,66 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар 536,57 тенгедан сотиб олинади, 542,38 тенгедан сотилади;
- евро: сотиб олиш — 621,45 тенге, сотиб олиш — 629,36 тенге;
- рубль: 6,58 танга сотиб олиш, 6,73 танга сотиш.
Чимкентда:
- доллар 538,41 тенгедан сотиб олинади, 540,45 тенгедан сотилади;
- евро: сотиб олиш — 624,00 тенге, сотиб олиш — 627,90 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,56 тенге, сотиб олиш — 6,63 тенге.
Дам олиш кунидаги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 538,13 тенге, 1 евро — 624,88 тенге, 1 рубль — 6,64 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 25 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Еламан Турисбеков