    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюта курслари тақдим этилмоқда.

    доллар ва тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz хабарига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш - 539,02 тенге, сотиш - 540,91 тенге;

    - евро: сотиб олиш - 623,74 тенге, сотиш - 627,56 тенге;

    - рубль 6,55 - 6,67 тенге орасида сотилмоқда.

    - юань 76,10 - 78,53 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 536,60 тенгедан сотиб олинади, 542,49 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш - 621,49 тенге, сотиш - 629,46 тенге;

    - рубль: сотиб олиш - 6,55 тенге, сотиш - 6,70 тенге;

    - юань: сотиб олиш — 76,27 тенге, сотиш — 80,07 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 24 октябрь учун Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг курси ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубл
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
