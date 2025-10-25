Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюта курслари тақдим этилмоқда.
Kurs.kz хабарига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш - 539,02 тенге, сотиш - 540,91 тенге;
- евро: сотиб олиш - 623,74 тенге, сотиш - 627,56 тенге;
- рубль 6,55 - 6,67 тенге орасида сотилмоқда.
- юань 76,10 - 78,53 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар 536,60 тенгедан сотиб олинади, 542,49 тенгедан сотилади;
- евро: сотиб олиш - 621,49 тенге, сотиш - 629,46 тенге;
- рубль: сотиб олиш - 6,55 тенге, сотиш - 6,70 тенге;
- юань: сотиб олиш — 76,27 тенге, сотиш — 80,07 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 24 октябрь учун Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг курси ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Досбол Атажан