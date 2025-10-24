OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:36, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    Доллар немного подорожал на торгах
    Фото: Pexels

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 538,70 тенге, сотиш — 540,54 тенге;

    евро: сотиб олиш — 623,21 тенге, сотиш — 627,15 тенге;

    рубль 6,52 - 6,63 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 537,39 тенгедан сотиб олинади, 543,33 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 622,53 тенге, сотиш — 630,48 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,55 тенге, сотиш — 6,70 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 537,87 тенгедан сотиб олинади, 539,87 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 623,58 тенге, сотиш — 628,23 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,53 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича:1 доллар — 538,11 тенге,1 евро — 623,51 тенге,1 рубль — 6,61 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 23 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Биржа
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!