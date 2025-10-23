OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:38, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 539,47 тенге, сотиш — 541,30 тенге;

    евро: сотиб олиш — 624,32 тенге, сотиш — 628,23 тенге;

    рубль 6,51 - 6,63 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 537,64 тенгедан сотиб олинади, 543,42 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 623,49 тенге, сотиш — 631,41 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,52 тенге, сотиш — 6,67 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 538,83 тенгедан сотиб олинади, 540,83 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 624,08 тенге, сотиш — 629,08 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,53 тенге, сотиш — 6,61 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича:1 доллар — 538,53 тенге,1 евро — 623,94 тенге,1 рубль — 6,59 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 22 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!