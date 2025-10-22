OZ
    Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 538,86 тенге, сотиш — 540,74 тенге;

    евро: сотиб олиш — 625,80 тенге, сотиш — 629,61 тенге;

    рубль 6,56 - 6,68 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 537,42 тенгедан сотиб олинади, 543,33 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 624,46 тенге, сотиш — 632,36 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,55 тенге, сотиш — 6,70 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 538,89 тенгедан сотиб олинади, 540,93 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 624,41 тенге, сотиш — 629,48 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,55 тенге, сотиш — 6,63 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича:1 доллар — 538,56 тенге,1 евро — 625,65 тенге,1 рубль — 6,62 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 21 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

