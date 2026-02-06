Милан Олимпиадаси: қозоғистонлик спортчилар атлетлар шаҳарчасига жойлашдилар
MILAN. Kazinform – Қозоғистоннинг байроғи Миланда бўлиб ўтадиган қишки Олимпиада ўйинлари учун атлетлар шаҳарчасида ҳилпираб турибди.
Ҳозирги кунда қозоғистонлик спортчилар Милан шаҳри ва Ливиньо қор боғи ҳудудида жойлашган атлетлар шаҳарчасига жойлашиб, Олимпия ўйинларига тайёргарлик кўришмоқда.
Айтиш жоизки, 2026 йилги қишки Олимпиада ўйинлари учун ташкилотчилар Милан, Кортина, Бормио, Ливиньо, Предазо ва Анттесельва шаҳарларида олти та атлетлар шаҳарчасини барпо этди.
Милан шаҳридаги атлетлар шаҳарчаси шаҳарнинг жанубий қисмида жойлашган бўлиб, у 1500 дан ортиқ спортчи ва ходимларни қабул қила олади. Ўйинлардан сўнг шаҳарча замонавий талабалар ётоқхонасига айлантирилади.
Милан шаҳрида 11 нафар қозоғистонлик спортчи шорт-трек, конькида учиш ва фигурали учиш бўйича мусобақаларда иштирок этади. Ливиньо қор боғида эса юртдошларимиз фристайл-могул ва фристайл-акробатика спорт турларидан мусобақаларда иштирок этадилар.
Ётоқхоналар ва ресторанлардан ташқари, атлетлар шаҳарчада фитнес маркази, тикланиш зонаси, эсдалик совғалари дўкони, умумий фойдаланиш жойлари ва ҳомийлар учун кўргазма майдончалари мавжуд.
Эслатиб ўтамиз, бугун Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида XXV Қишки Олимпия ўйинлари расман бошланади.
Олимпия ўйинларида Қозоғистон терма жамоасидан 36 спортчи иштирок этади.
Қозоғистон терма жамоасининг ўртача ёши - 25 ёш. Энг ёш спортчи 16 ёшли Асан Асилхан бўлиб, у фристайл-акробатика бўйича мусобақаларда иштирок этади. Энг тажрибали спортчи 33 ёшли шорт-трекчи Абзал Ажғалиев. Жамоадаги энг машҳур спортчи – фристайл-могул бўйича мусобақаларда қатнашадиган Юлия Галишева.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қишки Олимпия ўйинлари ўтказиладиган спорт мажмуалари ҳақида ёзган эдик.
2026 йилги Қишки Олимпиада: спорт турлари, чипталар ва тайёргарликлар ҳақида ёзган эдик.