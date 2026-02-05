2026 йилги Қишки Олимпия ўйинлари қайси спорт мажмуаларида ўтказилади
ASTANA. Kazinform — Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтадиган XXV Қишки Олимпия ўйинлари бошланишига саноқли кунлар қолди. Шу муносабат билан Kazinform мухбири ўз тарихида уч марта Қишки Олимпиада ўйинларига мезбонлик қиладиган Италиянинг спорт мажмуаларини кўриб чиқди.
Милан қишки Олимпиада ўйинлари тарихда иккита расмий шаҳарда ўтказиладиган биринчи Олимпиада бўлади. Ушбу улкан тадбир бир нечта кластерларда ўтказилади: Милан шаҳрида муз устида конькида учиш мусобақалари, Кортина-д’Ампеццода эса қор ва тоғ спорти мусобақалари бўлиб ўтади.
“Сан-Сиро” стадиони (Милан)
«Джузеппе Меацца» стадиони (Stadio Giuseppe Meazza) – Милан шаҳридаги футбол стадиони, шунингдек, "Сан-Сиро" номи билан ҳам танилган. Бу "Милан" ва "Интер" клублари учун умумий арена ҳисобланади. Машҳур стадион 1926 йилда очилган ва 82 минг кишига мўлжалланган.
Стадионда 1934 ва 1990 йилги жаҳон чемпионатларининг бир нечта ўйинлари, УЕФА Чемпионлар Лигасининг тўртта финали (1965, 1970, 2001, 2016), шунингдек, 1980 йилги Европа чемпионатининг учта ўйини бўлиб ўтган.
2026 йилги Қишки Олимпиада ўйинларининг очилиш маросими ушбу тарихий стадионда бўлиб ўтади.
«Санта-Джулия» хоккей аренаси (Милан)
Миланнинг «Санта-Джулия» туманида жойлашган ушбу кўп функцияли, замонавий иншоот 2026 йилги Милан-Кортина қишки Олимпиадаси учун махсус қурилган. Арена 14 000 томошабинга мўлжалланган. Унинг акустикаси, трибуналари ва замонавий ускуналари томошабинларга ўйин ҳаяжонига тўлиқ шўнғиш имконини берувчи ноёб муҳит яратади. Асосий аренадан ташқари, иштирокчи жамоалар машқ қиладиган қўшимча муз майдони ҳам мавжуд.
Милан муз аренаси (Ассаго)
Милан муз майдони Олимпия ўйинларининг шорт-трек ва фигурали учиш мусобақаларига мезбонлик қилади. Ассаго минтақасида жойлашган ушбу арена Европадаги етакчи спорт майдончаларидан биридир.
11 500 дан ортиқ томошабин сиғимига эга ушбу иншоотнинг жиҳозлари кўп қиррали ва хавфсизликни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган. Бундан ташқари, арена фигурали учиш ва шорт-трек мусобақалари учун барча талабларга жавоб беради.
Милан конькида учиш стадиони
Ушбу иншоот Милан муз паркида жойлашган. Дунёнинг турли бурчакларидан келган спортчилар ушбу стадионда конькида учиш мусобақаларида иштирок этадилар. Рошельдаги машҳур Милан халқаро кўргазма маркази Қишки Олимпия ўйинларига тайёргарлик кўриш доирасида кенг кўламли таъмирлаш ва янгилаш ишларини амалга оширди. Таъмирлаш натижасида кўргазма майдонлари замонавий спорт иншоотига айлантирилди.
"Ро" хоккей аренаси
Милан муз аренасининг марказида жойлашган “Ро” хоккей аренаси 2026 йилги Қишки Олимпиада ўйинларининг энг машҳур майдонларидан бири бўлади. Аренада Олимпия дастуридаги энг машҳур ва ажойиб спорт тури ва қизиқарли ўйинлардан бири - хоккей бўлиб ўтади.
“Ро” хоккей аренаси Милан халқаро кўргазма марказининг кенг кўламли таъмирланиши натижасида қурилган.
Антерсельва биатлон стадиони
Австрия чегараси яқинида, 1600 метр баландликда, Альп тоғлари чўққилари орасида жойлашган ушбу стадион биринчи марта Олимпия ўйинларини ўтказади. Бироқ, Антерсельва биатлон мусобақаларини ўтказишнинг узоқ анъанасига эга. 1971 йилдан бери у ерда 50 йилдан ортиқ вақт давомида халқаро мусобақаларни, жумладан, жаҳон кубоги босқичлари ва жаҳон чемпионатлари (олти марта) ўтказиб келинади.
Трибуналар 19 000 томошабинга мўлжалланган.
Олимпия керлинг стадиони
Кортина-д’Ампеццо шаҳрида жойлашган ушбу иншоот 1955 йилда қурилган ва 1956 йилги Қишки Олимпия ўйинларига мезбонлик қилган. Унда очилиш маросими ва фигурали учиш мусобақалари бўлиб ўтган.
2026 йилда аренада дунёнинг энг яхши спортчилари Олимпия ва Паралимпия керлинг медаллари учун курашади. Стадион 3700 томошабинни сиғдира олади.
Кортина конькида учиш маркази
Тўлиқ таъмирланган марказ 2026 йилги Олимпия ўйинларининг бобслей, скелетон ва чана спорти мусобақаларига мезбонлик қилади.
Бу иншоот 1956 йилги Қишки Олимпия ўйинларига мезбонлик қилди ва кўплаб тарихий воқеалар билан эсда қолди, италиялик спортчиларнинг ажойиб чиқишлари ва унутилмас онларига гувоҳ бўлди.
Ливиньо чанғи акробатикаси ва могул боғи
Ливиньо водийсининг жануби-ғарбий ёнбағрида жойлашган ушбу чанғи курорти фристайл спорти бўйича халқаро марказ ҳисобланади. 2025 йилда у фристайл бўйича жаҳон кубогининг финал ва синов мусобақаларига мезбонлик қилди.
Ливиньо қор парки
Мажмуада сноуборд ва чанғи спортининг тўрт тури – чанги кросс, хафпайп, слоупстайл ва биг-эйр бўйича мусобақалар ўтказилади.
Сўнгги йилларда ушбу иншоот Burton European Open, River Jump ва World Rookie Fest каби нуфузли халқаро сноуборд тадбирларига мезбонлик қилди ва дунёнинг энг яхши сноубордчилари ва фристайлчиларига мезбонлик қилди.
Предаццо трамплиндан чанғи билан сакраш стадиони
Тренто провинциясидаги бу коммуна чанғи спорти бўйича узоқ анъанага эга ва стадионда кўплаб чанғи спорти бўйича сакраш турнирлари ўтказилган. 1989 йилда очилган стадион биринчи марта 1990 йилда жаҳон чемпионатига мезбонлик қилди ва шундан бери қишки спорт турлари бўйича етакчи маконга айланди.
Олимпиада ўйинлари олдидан ушбу иншоот тўлиқ таъмирланди, иккита асосий ва учта машғулот майдончаси мавжуд.
“Стельвио” тоғ чанғи маркази
Стельвио довони - Бормио чанғи курортининг юраги ва Валтеллина водийси спорт меросининг муҳим қисмидир. Бу ерда 2026 йилги Қишки Олимпия ўйинларининг эркаклар ўртасидаги тоғ чанғиси мусобақалари бўлиб ўтади. Шунингдек, бу чанғи альпинизми Олимпия дастурига биринчи марта киритилади.
Мажмуа ўзининг жуда қийин пойга йўналиши билан машҳур. Унинг узунлиги 3 442 метр, баландлик фарқи 1 023 метр ва максимал қиялик 63 фоизни ташкил этади.
Тезеро чанғи стадиони
Тезеро чанғи стадиони 2026 йилги қишки Олимпия ўйинларида чанғи пойгалари ва скандинавияча аралаш мусобақаларни, шунингдек Паралимпиада биатлони ҳамда Паралимпиада чанғи пойгаларини қабул қилади.
Валь-ди-Фьемменинг марказида жойлашган ушбу стадион денгиз сатҳидан 850 метр баландликда жойлашган. 1991 йилда илк жаҳон чемпионати ўтказилганидан бери бу жой чанғи спорти ишқибозларининг севимли маскани бўлиб келмоқда.
“Тофана” чанғи маркази
Кортина-д’Ампеццодаги ушбу машҳур спорт майдончаси Шарқий Доломитларнинг энг муҳим тоғ тизмаларидан бири бўлган Ле Тофана шарафига номланган.
Марказ 1956 йилги Олимпия ўйинларида тоғ чанғиси мусобақаларига мезбонлик қилди. 1993 йилдан бери у аёллар ўртасидаги тоғ чанғиси ва супер-G жаҳон кубоги мусобақаларининг доимий ўтказиладиган жойи бўлиб келган. 2021 йилги тоғ чанғиси бўйича жаҳон чемпионати ҳам шу ерда ўтказилган.
У ерда 2026 йилда аёллар ўртасидаги Олимпия ва Паралимпия тоғ чанғиси мусобақалари ўтказилиши кутилмоқда.
Верона Олимпия аренаси
Arena di Verona - милоддан аввалги 30 йилда қурилган қадимги Рим амфитеатри. Бу ЮНЕСКОнинг Жаҳон мероси рўйхатига киритилган ноёб Олимпия маросимларидан биридир.
Ушбу тарихий масканда 2026 йилги Қишки Олимпиада ўйинларининг ёпилиш маросими ва Паралимпия ўйинларининг очилиш маросими бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги Олимпия ўйинлари 6-22 февраль кунлари Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтади.