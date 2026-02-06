Бугун XXV Қишки Олимпия ўйинлари байроғи ҳилпирайди
ASTANA. Kazinform – Бугун Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида XXV қишки Олимпия ўйинлари расман очилади.
Ўйинларнинг очилиш маросими маҳаллий вақт билан соат 20:00 да Милан ва Ливиньо қор боғида бир вақтнинг ўзида бўлиб ўтади. 2026 йилги Милан-Кортина қишки Олимпиадасининг очилиш маросимида дунёнинг турли бурчакларидан келган спортчилар иштирок этиб, ўз мамлакатларининг байроқларини кўтариб чиқадилар.
Мезбон давлат сифатида Италия 4 та байроқдорни тақдим этади. Спортчилар паради бир вақтнинг ўзида тўртта турли жойда бўлиб ўтади. Асосий тантанали маросим Милан шаҳридаги машҳур “Сан-Сиро” Олимпия стадионида бўлиб ўтади. Бундан ташқари, Предаццо, Ливиньо ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида мукофотлаш маросимлари ва спортчилар паради ҳам бир вақтда ўтказилади.
Қозоғистонлик томошабинлар очилиш маросимини Астана вақти билан соат 23:50 дан бошлаб Jibek Joly телеканалида жонли эфирда томоша қилишлари мумкин.
Милан-Кортина-2026 қишки Олимпиадасининг очилиш маросими «Balich Wonder Studio» студияси томонидан ташкил этилган. Ташкилотчилар ушбу кенг кўламли халқаро тадбирга янги ва инклюзив формат бериш ниятида эканликларини маълум қилди.
Шуни таъкидлаш керакки, Италия ўз тарихида тўртинчи марта Олимпия ўйинларини ўтказади. Шулардан, бу мамлакатдаги учинчи Қишки Олимпия ўйинлари. Бунгача Қишки Олимпия ўйинлари Кортина-д’Ампеццо (1956) ва Турин (2006) шаҳарларида бўлиб ўтган эди.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги Олимпия ўйинлари 6-22 февраль кунлари Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтади. Уларда 90 дан ортиқ мамлакатдан тахминан 2900-3500 спортчи иштирок этиши кутилмоқда. Мусобақада 16 спорт тури бўйича 116 та медаллар тўплами синовдан ўтказилади.
Олимпия ўйинларида Қозоғистон терма жамоасидан 36 спортчи иштирок этади.
Қозоғистон терма жамоасининг ўртача ёши - 25 ёш. Энг ёш спортчи 16 ёшли Асан Асилхан бўлиб, у фристайл-акробатика бўйича мусобақаларда иштирок этади. Энг тажрибали спортчи 33 ёшли шорт-трекчи Абзал Ажғалиев. Жамоадаги энг машҳур спортчи – фристайл-могул бўйича мусобақаларда қатнашадиган Юлия Галишева.
