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    21:48, 24 Июл 2023 | GMT +6

    Михаил Кукушкин Президент кубоги турнирининг иккинчи босқичига чиқди

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    Фото: Қозоғистон теннис федерацияси
    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик Михаил Кукушкин Астана шаҳрида Президент кубоги учун ўтказилаётган ATP Challenger Tour 50 турнирининг иккинчи босқичига чиқди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Мусобақанинг биринчи ракеткаси сифатида қайд этилган қозоғистонлик теннисчи илк учрашувини россиялик Евгений Турнев билан ўтказди.

    М. Кукушкин рақибини 6:2, 6:0 ҳисобида мағлуб этди.

    Михаил Кукушкин чорак финал йўлланмаси учун ҳиндистонлик Дигвиджай Сингх ёки япониялик Рента Токуда билан куч синашади.

    Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ

    Теглар:
    Теннис Спорт
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