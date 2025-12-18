Меtа ёшни текшириш тизимини жорий этади
АSTANА.Кazinform — Меtа ижтимоий тармоқ ва унинг фойдаланувчилари учун бутун дунё бўйлаб болаларни ҳимоя қилиш қоидаларига риоя қилишни осонлаштирадиган янги ёшни текшириш тизимини жорий этади, деб хабар беради Кazinform.
Financial Times нашрининг хабар беришича, Меtа қарори интернет сектори учун ягона ва ўзаро ишлайдиган ёшни текшириш стандарти бўйича келишиш йўлидаги муҳим қадамдир.
Facebook, Instagram ва WhatsApp эгалари ҳозирда Сингапурда жойлашган K-ID билан ҳамкорлик қилиб, стартапнинг AgeKey технологиясини ўз иловаларига интеграция қилмоқдалар ва келгуси йилда уни бир нечта мамлакатларда жорий этишни режалаштирмоқдалар.
Меtанинг глобал хавфсизлик бўйича раҳбари Антигона Дэвиснинг айтишича, AgeKey иловаси ҳозирги ёшни текшириш усулларига қараганда "анча қулайроқ вариант"дир. Тизим фойдаланувчиларга ёшини бир марта текшириш ва кейин бир хил маълумотларни бир нечта мос келадиган иловаларда қайта ишлатиш имконини беради.
— Ҳозирда бозорда турли хил вариантлар мавжуд, шунинг учун биз комплекс ёндашувни қўллашга ҳаракат қилмоқдамиз, — деди у.
AgeKey пароллар билан бир хил стандарт технологиядан фойдаланади, иловага кириш учун паролларга муқобил равишда смартфонларга ўрнатилган юзни аниқлаш ёки бармоқ изларини аниқлаш тизимларидан фойдаланади. Пароллар барча асосий компьютер ва смартфон операцион тизимлари, шунингдек, веб-браузерлар томонидан қўллаб-қувватланади.
Эслатиб ўтамиз, Австралия ўсмирларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини тақиқлаган биринчи давлатга айланди.
ЕИ 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни чеклаш тўғрисида резолюция қабул қилди.