Австралия ўсмирларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини тақиқлаган биринчи давлатга айланди
ASTANА. Кazinform — Австралия ўсмирларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини тақиқлаган биринчи давлатга айланди, 16 ёшгача бўлган болалар учун TikTok, YouTube, Instagram ва Facebook каби платформаларга киришни чеклади, деб хабар беради CNА.
Янги қонунга кўра, энг йирик ўнта платформа болаларнинг киришини ярим тундан бошлаб тўсиб қўйиши шарт, акс ҳолда 49,5 миллион Австралия доллари (тахминан 33 миллион АҚШ доллари) миқдорида жаримага тортилади.
Йирик технология компаниялари ва сўз эркинлиги ҳимоячилари томонидан танқид қилинган қонун ота-оналар ва болалар ҳуқуқлари ҳимоячилари томонидан қўллаб-қувватланди.
Бош вазир Энтони Албанезе бу кунни "оилалар учун муҳим кун" деб атади ва уни анъанавий ҳимоя воситалари етарли бўлмагани сабабли қонуний сиёсатчилар онлайн таҳдидларга қарши ҳаракат қила олишларининг исботи сифатида келтирди.
"Бу ўзини оқлайди. Бу мамлакатимиз кўрган энг муҳим ижтимоий ва маданий ўзгаришлардан биридир. Биз катта ислоҳотни амалга оширдик, унинг таъсири бутун дунёда сезилади, — деди Албанезе чоршанба куни бўлиб ўтган матбуот анжуманида.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Европа Иттифоқи 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни чеклаш тўғрисида резолюция қабул қилган эди.