Маулен Ашимбаев Сенатнинг 2025 йилдаги фаолиятини сарҳисоб қилди
ASTANА. Кazinform — Бугун Қозоғистон Республикаси Парламенти Сенати раиси Маулен Ашимбаев жорий йилнинг сўнгги ялпи мажлисида Палатанинг фаолиятини сарҳисоб қилди.
— Умуман олганда, Палатамиз йил бошидан бери 102 та қонунни кўриб чиқди. Ушбу қонунлар мамлакатнинг сиёсий ва барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлашга қаратилган. Бугунги якуний мажлисни шундай муҳим қонунларни кўриб чиқиш билан якунламоқдамиз, — деди Маулен Ашимбаев.
Қонунчилик фаолиятидан ташқари, Сенатнинг доимий қўмиталари Палата режасига мувофиқ бир қатор муҳим тадбирларни ташкил этди. Сенат меҳнат ва ҳуқуқий таълимни ривожлантириш масалалари бўйича 2 та Парламент эшитувини ўтказди.
— Палата депутатлари халқ ва ҳудудлар манфаатларини ҳисобга олган ҳолда бир қатор қонунларга қўшимча ва ўзгартиришлар киритдилар. Бундан ташқари, сенаторлар 15 та алоҳида қонун лойиҳасини ташаббускорлик билан ишлаб чиқдилар ва ишлаб чиқдилар. Бундан ташқари, иш режасига мувофиқ, доимий қўмиталар 5 та ҳукумат соати, 50 дан ортиқ сайёр учрашувлар, 100 га яқин давра суҳбатлари ва учрашувлар ўтказдилар. Шунинг доирасида Президентнинг топшириқлари, қонунлари ва давлат дастурларининг бажарилиши батафсил муҳокама қилинди, — деди Сенат раиси.
Унинг сўзларига кўра, Сенатнинг халқаро фаолияти ҳам 140 га яқин мазмунли тадбирлар билан ажралиб турди.
— Маълумки, бу йил биз Жаҳон ва анъанавий динлар етакчиларининг VIII съездини ўтказдик. Тадбирга дунёнинг 60 га яқин мамлакатидан 100 дан ортиқ делегациялар ташриф буюришди ва иштирок этишди. Бундан ташқари, ҳамкасбларимиз Ҳукуматга 130 дан ортиқ депутат сўровларини юборди ва долзарб масалаларни ҳал қилиш йўлларини таклиф қилди. Сенат ҳузуридаги консультатв-маслаҳат органлари ҳам бир қатор муҳим тадбирларни ўтказдилар... Умуман олганда, мен барчангизга, депутатларга ва Сенат ходимларига бу йил амалга оширилган кенг кўламли ишлар учун миннатдорчилик билдирмоқчиман. Шунингдек, оммавий ахборот воситалари вакилларига Палата фаолиятини жамоатчиликка етказишдаги фаол ишлари учун миннатдорчилик билдирмоқчимиз. Йил тугаган бўлса-да, бизнинг депутатлик фаолиятимиз давом этади. Эртадан бошлаб ҳудудларга сафарларингиз бошланади. Сафар давомида биз аҳолини ташвишга соладиган долзарб масалаларга алоҳида эътибор қаратишимиз керак, — деди Маулен Ашимбаев сенаторларга айтган сўзида.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Маулен Ашимбаев Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги муносабатлар мисли кўрилмаган юксак даражага кўтарилганлиги ҳақида айтган эди.