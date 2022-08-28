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    10:42, 28 Август 2022 | GMT +6

    Машҳур боксчи Головкин Жанибек Алимханулини табриклади

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистонлик таниқли боксчи Геннадий Головкин Жанибек Алимханулини табриклади, дея хабар беради Kazinform боксчи сайтига таяниб.
    «Жанибек Алимханулини табриклайман! Қозоғистонда чемпионлар кўп бўлсин. Табриклайман»

    , - деб ёзган Головкин.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик боксчи Жанибек Алимханули ўрта вазн тоифасида WBO йўналиши бўйича жаҳон чемпиони бўлди .

    Бутунжаҳон бокс ташкилоти (WBO) расмий қарорига кўра қозоғистонлик боксчи Жанибек Алимханулин WBO йўналиши бўйича ўрта вазн тоифасида тўлиқ жаҳон чемпиони деб эълон қилинди.

    Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев боксчини ушбу муваффақият билан табриклади.


    Теглар:
    Геннадий Головкин Спорт
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