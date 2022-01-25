«Марказий Осиё – ХХР» саммити бошланди
«25 январ куни Президент Қасим-Жомарт Тоқаев дипломатик муносабатлар ўрнатилганининг 30 йиллигига бағишланган «Марказий Осиё – ХХР» саммитида иштирок этмоқда. Онлайн учрашув Хитой томони ташаббуси билан ташкил этилмоқда», - деб ёзди Қозоғистон Президенти матбуот котиби Берик Уали Facebook саҳифасида.
Унинг сўзларига кўра, етакчилар Марказий Осиё ва Хитой ўртасида турли соҳаларда кўп томонлама стратегик ҳамкорликни ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилади. Тадбир якунлари бўйича дипломатик муносабатлар ўрнатилганининг 30 йиллиги муносабати билан Қўшма баёнот қабул қилиниши режалаштирилган.
Саммитда ХХР раиси Си Цзинпин, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев, Қирғизистон президенти Садир Жаппаров, Туркманистон президенти Гурбангули Бердимуҳамедов ва Тожикистон президенти Имомали Раҳмон иштирок этмоқда.