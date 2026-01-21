Мамлакатимиз конституциявий янгиланиш даври остонасида — сенатор
QYZYLORDА. Kazinform — Тизимли ва кучли конституциявий ислоҳот — Миллий қурултойда Давлат раҳбари томонидан таъкидланган муҳим масалаларнинг энг асосийси. Бу ҳақда Парламент Сенати депутати Геннадий Шиповских маълум қилди.
Бу йўналишдаги ташаббуслар 2022 йилдан бери айтилмоқда. Қурултойда аниқ учта долзарб масала белгилаб олинди.
— Биринчи масала Парламент тизимига тааллуқли. Келажакда у 145 нафар депутат ва 8 та қўмитадан иборат бўлади. Бу — конституциявий ислоҳот фақат Сенатдаги ўзгаришлар билан чекланади деган фикрнинг нотўғри эканини яққол кўрсатади. Ҳозирги тузилмада Мажилисда 7 та қўмита, Сенатда 6 та қўмита бўлса, келажакда яхлит ва ихчам янги тизим шаклланади. Бу — Парламент ишининг самарадорлигини оширишга қаратилган муҳим қадам. Иккинчи масала — Вице-президент институтини жорий этиш. Бу ташаббус ҳокимият тизимида сиёсий изчиллик ва барқарорликни таъминлашга имкон беради. Вице-президент Президентнинг ваколатини амалга оширишда қўшимча таянч бўлиб, бошқарув жараёнидаги бир қатор муҳим масалаларни мувофиқлаштиради. Давлат раҳбари таъкидлаганидек, янги лавозимнинг асосий устуворликларидан бири — халқаро форумлар ва ташқи сиёсат. Шу нуқтаи назардан Вице-президент институти президентлик ҳокимиятига аниқ қўллаб-қувватловчи самарали механизм бўлади, — деди сенатор.
Учинчи масала — Миллий қурултой ва Қозоғистон халқи Ассамблеясининг тарихий миссиялари.
— Бу институтлар ўз вазифаларини шараф билан адо этди. Келажакда улар ўрнига «Қозоғистон Халқ Кенгаши» номли янги юқори маслаҳат органи ташкил этилади. Унинг таркибида Қозоғистон халқи Ассамблеяси вакиллари ҳам бўлади. Шунинг учун «Ассамблеяни тарқатмоқда» деган фикр нотўғри. Бу тузилма мамлакатимиздаги бирлик, барқарорлик ва жамоат келишувини мустаҳкамлаш йўлида катта роль ўйнайди. Хулоса қилиб айтганда, қурултой мамлакатимиз конституциявий янгиланиш даври Астанасида турганини кўрсатади, — деди Геннадий Шиповских.
