Кучли парламент ижроия ҳокимияти устидан зарур назоратни таъминлайди — лорд Майкл Жерман
LONDON. Kazinform — Қозоғистон демократик ислоҳотлар йўлида изчил олдинга силжишда давом этмоқда. Британия Лордлар палатаси аъзоси Майкл Жерман бу фикрни Кazinformнинг Лондондаги мухбирига берган шарҳида билдирди.
Британиялик сиёсатчининг сўзларига кўра, мамлакат миллий қонунчиликнинг демократик стандартларга мувофиқлигини баҳолайдиган Европа Кенгашининг Венеция комиссиясининг тавсияларини амалга оширишда сезиларли ютуқларга эришди.
— Қозоғистон тўлақонли демократик давлат қуриш сари ишонч билан ҳаракат қилмоқда. Мамлакат Венеция комиссиясининг тавсияларини амалга оширишда сезиларли ютуқларга эришди, — деди Европа Кенгаши Парламент Ассамблеясининг британиялик аъзоси Майкл Жерман.
У парламентнинг ролини кучайтириш ва мувозанат тизимини такомиллаштиришга қаратилган конституциявий ислоҳот бу жараёнда муҳим босқич бўлганини таъкидлади.
— Яқинда амалга оширилган конституциявий ислоҳот яна бир муҳим қадам бўлиб, ижроия ҳокимияти ўз ваколатларидан тегишли назорат ва тасдиқсиз фойдаланмаслигини кафолатлай оладиган кучли парламентни яратишни таъминлади, — деб таъкидлади у.
Лорд Жерманнинг сўзларига кўра, кейинги қадам қонун чиқарувчи органнинг янги ваколатларини амалий амалга ошириш бўлади.
— Келгуси ойларда парламент ўзининг янги ваколатларидан қандай фойдаланиши аниқ бўлади. Парламент қўмиталарининг самарадорлиги ва қонунчилик жараёни устидан парламент назорати тузилиши ҳам бир хил даражада муҳимдир, — деди у.
Лорд Жерман ислоҳотларнинг муваффақияти қабул қилинган қарорлар билан эмас, балки уларнинг амалий натижалари билан белгиланишини таъкидлади.
— Агар бу ваколатлар самарали амалга оширилса, Ҳукуматнинг келажакдаги йўналишини шакллантиришга ёрдам бериши керак. Парламент фаолияти орқали эришилган ҳақиқий ўзгаришлар ислоҳотлар мамлакат манфаатлари йўлида Ҳукумат фаолиятини тўғри назорат қилишни таъминлаш учун махсус амалга оширилаётганини тасдиқлайди, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, Россия Фанлар академиясининг Хитой ва замонавий Осиё институти директори Александра Перминова энг масъулиятли давр энди бошланиши ҳақида айтган эди.