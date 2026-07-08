KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Энг масъулиятли давр энди бошланади — эксперт янги Конституция ҳақида

    ASTANА. Кazinform — Янги Конституция давлат институтлари ривожланишида янги босқичга йўл очади. Бу ҳақда Россия Фанлар академиясининг Хитой ва замонавий Осиё институти директори Александра Перминова Кazinformга берган интервьюсида айтиб ўтди.

    Перминова
    Фото: Александра Перминованинг шахсий архивидан

    Экспертнинг фикрича, янги Конституция сўнгги йилларда амалга оширилган сиёсий ислоҳотларнинг қонуний давомидир.

    — Биз нафақат Конституцияга киритилган ўзгартиришлар, балки давлатнинг институционал ривожланишидаги янги босқич ҳақида гапиряпмиз. Қозоғистон бу босқичга аста-секин ва тизимли равишда кирмоқда. Давлат институтларини модернизация қилиш ҳокимият ва жамият ўртасидаги доимий мулоқот орқали амалга оширилди. Буни кейинги референдумлар иштирокчиларининг кўрсаткичлари кўрсатиб турибди, — деди эксперт.

    Александра Перминованинг сўзларига кўра, муҳим сиёсий қарор учун жамоатчилик қўллаб-қувватлаши муҳим.

    — Давлат фуқароларнинг фикрига асосланиб ислоҳотларни амалга ошириб келмоқда. Шунинг учун қабул қилинган қарорлар ҳаётий деб айтишга асос бор. Бундай ёндашув, айниқса, кенг кўламли сиёсий ўзгаришлар даврида долзарбдир, — деди Александра Перминова.

    Унинг сўзларига кўра, ҳозирги ислоҳот Конституцияни янгилаш билан чекланиб қолмайди. Асосий ҳужжат мамлакатнинг бутун қонунчилик тизимини такомиллаштиришга қаратилган.

    – Бугунги кунда янги институтлар фаолиятини тартибга солувчи конституциявий қонунлар қабул қилинди. Конституция сиёсий тизимнинг асосий тамойилларини белгилаб берди: Қурултой, Халқ Кенгаши, Вице-президент институти ва бошқа давлат органлари қандай ишлаши аниқ бўлди, — дея қўшимча қилди у.

    Эксперт конституциявий ўзгаришни давлат тизимини босқичма-босқич ривожлантиришнинг эволюцион йўли сифатида баҳолади.

    – Бу — инқилобий ўзгариш эмас, балки сўнгги йилларда тизимли равишда амалга оширилаётган ривожланиш йўналиши. Бундай ёндашув мамлакатга халқаро ва минтақавий муаммоларга қарамай, сиёсий тизимни босқичма-босқич такомиллаштириш имконини беради, — дея қўшимча қилди маърузачи.

    Шу билан бирга, эксперт Конституциявий ислоҳотни амалга ошириш даври энди бошланишини таъкидлади.

    – Келгуси ойларда Қурултой сайловлари бўлиб ўтади, янги давлат институтлари шакллантирилади ва вице-президент номзоди аниқланади. Яъни, Қозоғистон Конституцияда белгиланган тамойилларни аниқ бошқарув механизмларига айлантириш босқичига кирмоқда, — деди мутахассис.

    Конституция давлат бошқарувининг янги моделини яратади. Александра Перминованинг сўзларига кўра, янги бошқарув тизимида қонунчилик ташаббусларини таклиф қила оладиган субъектлар сони кенгаяди.

    – Қонунчилик ташаббуси Президент, Парламент депутатлари, Ҳукумат ва Халқ кенгашига берилади. Бу давлат бошқарувининг мувозанатли ва самарали тизимига ҳисса қўшади, – деди Россия Фанлар академиясининг Хитой ва замонавий Осиё институти директори.

    Шунингдек, у мамлакатдаги сиёсий жараёнлар жонланишини таъкидлади.

    – Партия тизими янгиланади, давлат органларида кадрлар ўзгариши бўлади, бир қатор муҳим институтларнинг янги таркиби шакллантирилади. Буларнинг барчаси Қозоғистонда кенг кўламли сиёсий модернизациянинг бир қисмига айланади, – деди у.

    Хулоса қилиб айтганда, Александра Перминова Конституциянинг самарали амалга оширилишига таъсир қиладиган омилларни санаб ўтди.

    – Энг масъулиятли давр энди бошланади. Ҳозир энг муҳими — янги конституциявий нормалар амалда қанчалик самарали амалга оширилиши. Қозоғистон сиёсий тизимининг янада ривожланиши бунга бевосита боғлиқ, – дея хулоса қилди эксперт.

    Эслатиб ўтамиз, АҚШ эксперти Конституциявий ислоҳотлар Қозоғистонга инвесторларнинг ишончини оширишини таъкидлади.

    Сиёсий ислоҳотлар Фикр Конституция Эксперт Конституциявий ислоҳот Россия
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф