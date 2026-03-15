ҚР Сенати раиси Маулен Ашимбаев референдумда овоз берди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Сенати раиси Маулен Ашимбаев Янги Конституция бўйича умумхалқ референдумида овоз берди. У ўз танловини пойтахт Миллий академик кутубхонасидаги 129-сайлов участкасида амалга оширди.
Бугун эрталаб Қозоғистон Республикаси Парламенти Мажилиси раиси Ерлан Қошанов Янги Конституция бўйича бўлиб ўтаётган умумхалқ референдумида овоз берди.
Давлат маслаҳатчиси шунингдек, референдум ушбу муҳокамалар натижаларини белгилашини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бугун Қозоғистон фуқаролари мамлакатнинг келажаги ҳақида қарор қабул қиладилар.
— Қабул қилинган қарорга мувофиқ, биз қандай жамиятда яшашимизни ва қайси қадриятлар асосида янада ривожлантиришимизни аниқлаймиз. Менимча, бугун муҳим қарор қабул қилинади, — деди у.
Қозоғистон Республикаси Миллий Олимпия қўмитаси президенти, «World Boxing» ташкилоти президенти Геннадий Головкин референдумда овоз берди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги хабар берди.