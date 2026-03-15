Референдум-2026: Геннадий Головкин Таиландда овоз берди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон Республикаси Миллий Олимпия Қўмитаси президенти, «World Boxing» ташкилоти президенти Геннадий Головкин референдумда овоз берди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги маълум қилди.
Бангкок шаҳрида бўлиб ўтаётган World Boxing Futures Cup 2026 халқаро турниридаги иштироки доирасида Қозоғистоннинг Таиланддаги элчихонасида ташкил этилган 453-сонли референдум участкасига ташриф буюрди ва Қозоғистон Республикасининг янги Конституциясини қабул қилиш бўйича республика референдумида овоз берди.
Геннадий Головкин фуқароларнинг мамлакат учун муҳим қарорлар қабул қилишда иштирок этишининг муҳимлигини таъкидлади ва республика референдумининг давлатни янада ривожлантириш ва мустаҳкамлашдаги ролига эътибор қаратди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон пойтахтидаги Қозоғистон элчихонасида жойлашган референдум участкаси маҳаллий вақт билан соат 07:00 да иш бошлади.