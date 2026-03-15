Бу мен учун тарихий лаҳза - Ўзбекистонда биринчи бўлиб овоз берган қозоғистонлик
TASHKENT. Kazinform – Ўзбекистон пойтахтидаги Қозоғистон элчихонасида жойлашган референдум бўйича сайлов участкаси маҳаллий вақт билан соат 07:00 да иш бошлади, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
Тошкентда хорижий давлатлардаги энг йирик сайлов участкаларидан бири жойлашган. Бугун бу ерда Ўзбекистонда доимий ва вақтинчалик яшовчи 755 нафар қозоғистонлик фуқаро овоз беради.
431-сайлов участкасида биринчи бўлиб Жорабай Қучкаров овоз берди. У конституциявий ислоҳот мамлакат учун муҳим ва масъулиятли лаҳза эканлигини таъкидлади.
“Давлат халқни нотўғри йўлга бошламайди. Мамлакатимизнинг келажаги учун танлов қилдим. Мен учун бу тарихий лаҳза. Шунинг учун биринчилардан бўлиб ўзимнинг фуқаролик позициямни билдирдим”, — деди Ж.Қучкаров.
Участка референдум комиссияси аъзолари биринчи бўлиб овоз берган ватандошимизга эсдалик совғасини топширдилар.
Эслатиб ўтамиз, Тошкентда имконияти чекланган фуқаролар уйда ўз танловини амалга оширишлари учун уларга сайлов қутиларини етказиб бериш бўйича гуруҳлар тузилган.
Тошкентдаги 431-сонли референдум участкаси Қозоғистон Республикаси элчихонаси биносида (Абай кўчаси, 1) жойлашган. У ерда овоз бериш маҳаллий вақт билан соат 20:00 гача давом этади.