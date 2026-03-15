    07:48, 15 Март 2026 | GMT +5

    Бу мен учун тарихий лаҳза - Ўзбекистонда биринчи бўлиб овоз берган қозоғистонлик

    TASHKENT. Kazinform – Ўзбекистон пойтахтидаги Қозоғистон элчихонасида жойлашган референдум бўйича сайлов участкаси маҳаллий вақт билан соат 07:00 да иш бошлади, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.

    референдум
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    Тошкентда хорижий давлатлардаги энг йирик сайлов участкаларидан бири жойлашган. Бугун бу ерда Ўзбекистонда доимий ва вақтинчалик яшовчи 755 нафар қозоғистонлик фуқаро овоз беради.

    431-сайлов участкасида биринчи бўлиб Жорабай Қучкаров овоз берди. У конституциявий ислоҳот мамлакат учун муҳим ва масъулиятли лаҳза эканлигини таъкидлади.

    ч
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    “Давлат халқни нотўғри йўлга бошламайди. Мамлакатимизнинг келажаги учун танлов қилдим. Мен учун бу тарихий лаҳза. Шунинг учун биринчилардан бўлиб ўзимнинг фуқаролик позициямни билдирдим”, — деди Ж.Қучкаров.

    Участка референдум комиссияси аъзолари биринчи бўлиб овоз берган ватандошимизга эсдалик совғасини топширдилар.

    ч
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    Эслатиб ўтамиз, Тошкентда имконияти чекланган фуқаролар уйда ўз танловини амалга оширишлари учун уларга сайлов қутиларини етказиб бериш бўйича гуруҳлар тузилган.

    Тошкентдаги 431-сонли референдум участкаси Қозоғистон Республикаси элчихонаси биносида (Абай кўчаси, 1) жойлашган. У ерда овоз бериш маҳаллий вақт билан соат 20:00 гача давом этади.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
