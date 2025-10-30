ҚР Сенати Марокашда яширинган гумонланувчиларни ушлаб бериш тартибини тасдиқлади
ASTANA. Кazinform — Бугун Қозоғистон Республикаси Парламенти Сенатининг ялпи мажлисида “Қозоғистон Республикаси ва Марокаш Қироллиги ўртасидаги ушлаб бериш тўғрисидаги битимни ратификация қилиш тўғрисида”ги Қонун маъқулланди.
- Ҳужжат томонларнинг илтимосига биноан жиноий таъқибни амалга ошириш ёки суд ҳукмини ижро этиш мақсадида сўралган ҳар қандай шахсни ушлаб бериш тартибини белгилайди. Келишув жиноят содир этган шахслар учун жазонинг муқаррарлиги тамойилини таъминлашга қаратилган, - деди сенатор Мурат Қадирбек.
Унинг сўзларига кўра, томонларга ўз фуқароларини экстрадиция қилиш ҳуқуқи берилмайди.
— Келишувни амалга ошириш ёзма сўров асосида амалга оширилади. Сўралаётган томоннинг марказий органи сўров бўйича қабул қилинган қарор ҳақида дарҳол сўралаётган томоннинг ваколатли органини хабардор қилиши шарт. Ушбу ҳужжат доирасида ўзаро ҳамкорлик қиладиган марказий органлар Қозоғистон Республикаси Бош прокуратураси ва Марокаш Қироллиги Aдлия вазирлиги ҳисобланади. Бундан ташқари, ҳужжатни ижро этиш билан боғлиқ харажатларни қоплаш тартиби, низоларни ҳал қилиш тартиблари ва бошқа ҳуқуқий нормалар кўзда тутилган, - деди депутат.
Қонуннинг қабул қилиниши Қозоғистон ва Марокаш ҳудудларида суддан қочганларни жавобгарликка тортиш, Марокаш Қироллигида Қозоғистон фуқароларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш кафолатларини мустаҳкамлаш, жиноят ишлари соҳасидаги шартномавий ва ҳуқуқий базани тўлдириш ва жиноятчиликка қарши курашда халқаро ҳамкорлик самарадорлигини ошириш имконини беради.
