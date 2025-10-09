Қозоғистон ва Қатар меҳнат миграциясини тартибга солишга келишиб олди
ASTANA. Kazinform - Сенат депутатлари “Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ва Қатар Давлати Ҳукумати ўртасида Қозоғистон Республикасидан келган ишчиларни Қатар Давлатида ишга жойлаштиришни тартибга солиш тўғрисидаги битимни ратификация қилиш ҳақида”ги ҚР Қонунини маъқуллади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Ушбу шартнома 2024 йил 14 февралда Давлат раҳбарининг Қатарга ташрифи чоғида имзоланган эди.
Ҳужжат Қозоғистон фуқароларини Қатар давлатида ишга жойлаштиришни қонуний тартибга солишга қаратилган. Хусусан, қозоғистонлик ишчиларни танлаш ва ишга олиш тартиблари ҳамда уларнинг меҳнат ҳуқуқлари белгиланган. Қатардаги қозоғистонлик ишчилар учун намунавий меҳнат шартномаси келишувга илова сифатида тасдиқланган.
Оддий меҳнат шартномаси иш берувчининг Қатар Давлати қонунларига мувофиқ уй-жой билан таъминлаш ёки турар жой учун компенсация тўлаш, иш жойига бориб келиш учун бепул транспорт ёки транспорт пули тўлаш, тиббий хизмат кўрсатиш, ишга жойлаштиришнинг барча шарт-шароитларини таъминлаш, шу жумладан йиллик таътилни таъминлаш мажбуриятларини белгилайди.
Қатарлик иш берувчиларга стандарт меҳнат шартномасига ўзгартиришлар киритиш тақиқланади.
Битим қоидаларини амалга оширишни мувофиқлаштириш учун Қозоғистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги ҳамда Қатар Давлати Меҳнат вазирлиги вакилларидан иборат Қўшма қўмита ташкил этилмоқда.
Қонуннинг қабул қилиниши Қатар давлатига ишлаш учун кетаётган Қозоғистон фуқароларининг ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоясини таъминлайди.