ҚР Президенти Япония Бош вазири Санаэ Такаичи билан музокаралар ўтказди
ТOKYО. Кazinform – Давлат раҳбари Япония Бош вазири Санаэ Такаичи билан музокаралар ўтказди ва Қозоғистон делегациясига кўрсатилган меҳмондўстлик учун Санаэ Такаичига миннатдорчилик билдирди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
– Ушбу ташриф, аслида, икки мамлакат ўртасидаги муносабатларда янги босқичдир. Биз ҳар доим Японияни вақт синовидан ўтган Осиёдаги ишончли ҳамкоримиз деб билганмиз. Бугунги кунда Япония асрлар давомида шаклланган донолик ва ноёб анъаналарни замонавий инновациялар билан уйғунлаштирган ривожланган давлатдир. Сизнинг доно ва кучли раҳбарлигингиз остида мамлакатингизнинг халқаро майдондаги ролини янада мустаҳкамлайдиган кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Биз кўпинча Японияни узоқ қўшнимиз, аммо яқин ва ишончли дўстимиз деб атаймиз. Ўзаро муносабатларимиз тарихи чуқур. Мен Сизнинг мамлакатингизга тўрт марта ташриф буюрганман. Бу менинг Президент сифатидаги биринчи ташрифим. Қозоғистон-Япония муносабатлари учун мустаҳкам институционал пойдевор яратилди. Сиз айтганингиздек, 2004 йилда ўша пайтдаги Япония ташқи ишлар вазири Кавагучи хоним билан биргаликда биз “Марказий Осиё + Япония” форматига ташаббускор бўлдик. Ташқи ишлар вазирлари даражасидаги биринчи учрашув Астанада бўлиб ўтди. Бугунги кунда бундай учрашувлар шунчалик кенг эътироф этилганки, аксарият йирик давлатлар “Марказий Осиё плюс” платформасини олқишламоқда. Аммо Япония ушбу мулоқот платформасининг биринчи ташаббускори ва асосчиси бўлиб қолмоқда, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Япония Бош вазири Қозоғистон Президентининг расмий ташрифи икки мамлакатнинг ўзаро манфаатли ҳамкорлигига янги туртки беришига ишонч билдирди.
– Сиз билан танишганимдан хурсандман. 21 йил олдин “Марказий Осиё + Япония” форматида ташқи ишлар вазирларининг биринчи учрашуви бўлиб ўтган эди. Сиз унга раислик қилдингиз. Бугун сиз Президент сифатида “Марказий Осиё + Япония” форматида давлат раҳбарлари учрашувида иштирок этмоқчисиз. Биз Қозоғистонни қонун устуворлигига асосланган эркин ва очиқ дунё тартибини мустаҳкамлашда стратегик шерик деб биламиз. Ўзаро манфаатли муносабатларни янада ривожлантириш учун сиз билан яқин ҳамкорликни давом эттириш ниятидамиз, — деди Санаэ Такаичи.
Музокаралар давомида савдо-иқтисодий, инвестиция, транспорт ва логистика, энергетика ва маданий-гуманитар соҳаларда икки томонлама муносабатларни ривожлантириш истиқболлари батафсил муҳокама қилинди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Японияга расмий ташриф билан борди.
Токиода умумий қиймати 3,7 миллиард доллардан ортиқ бўлган шартномалар имзоланади.
