Қозоғистонлик теннисчилар Уимблдон саралаш босқичини муваффақиятли бошлади
ASTANA. Kazinform - Лондонда Британия очиқ чемпионатининг дастлабки саралаш учрашувлари бўлиб ўтди, дея хабар беради Кazinform Қозоғистон теннис федерацияси матбуот хизматига таяниб.
Михаил Кукушкин саралашнинг биринчи босқичида украиналик Виталий Сачкони (АТP 278) 6:3, 6:3 ҳисобида мағлуб этди. Кейинги босқичда Михаил франциялик Бенжамин Бонзига (АТP 152) қарши кортга чиқади.
Денис Евсеев франциялик Маттео Мартинодан (АТP 171) устун бўлди - 6:7 (4:7), 6:2, 7:6 (10:7). Иккинчи даврада Денис яна бир франциялик Титуан Дроге (АТP 133) билан баҳслашади.
Бейбит Жуқаев ўзининг илк Уимблдонида 2018 йилги Алмати челленжер чемпиони австриялик Юрий Родионовни (АТP 154) мағлуб этди - 7:6 (7:5), 7:6 (9:7) ва энди Бейбит сербиялик Ҳамад Меджедовичга (АТP 127)қарши ўйнаши керак бўлади.
Тимофей Скатов италиялик Андреа Пеллегринодан (АТP 158) устун келди - 6:3, 6:3. Иккинчи даврада Тимофей словакиялик Лукаш Клайнга (АТP 129) қарши ўйнайди.