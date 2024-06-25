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    19:08, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Қозоғистонлик теннисчилар Уимблдон саралаш босқичини муваффақиятли бошлади

    Теннис
    Фото: ҚТФ

    ASTANA. Kazinform - Лондонда Британия очиқ чемпионатининг дастлабки саралаш учрашувлари бўлиб ўтди, дея хабар беради Кazinform Қозоғистон теннис федерацияси матбуот хизматига таяниб.

    Михаил Кукушкин саралашнинг биринчи босқичида украиналик Виталий Сачкони (АТP 278) 6:3, 6:3 ҳисобида мағлуб этди. Кейинги босқичда Михаил франциялик Бенжамин Бонзига (АТP 152) қарши кортга чиқади.

    Денис Евсеев франциялик Маттео Мартинодан (АТP 171) устун бўлди - 6:7 (4:7), 6:2, 7:6 (10:7). Иккинчи даврада Денис яна бир франциялик Титуан Дроге (АТP 133) билан баҳслашади.

    Бейбит Жуқаев ўзининг илк Уимблдонида 2018 йилги Алмати челленжер чемпиони австриялик Юрий Родионовни (АТP 154) мағлуб этди - 7:6 (7:5), 7:6 (9:7) ва энди Бейбит сербиялик Ҳамад Меджедовичга (АТP 127)қарши ўйнаши керак бўлади.

    Тимофей Скатов италиялик Андреа Пеллегринодан (АТP 158) устун келди - 6:3, 6:3. Иккинчи даврада Тимофей словакиялик Лукаш Клайнга (АТP 129) қарши ўйнайди.

    Теглар:
    Теннис Спорт
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Бекабат Узаков
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