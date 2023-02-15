10:08, 15 Феврал 2023 | GMT +6
Қозоғистонлик теннисчилар Аргентинадаги мусобақанинг чорак финалига йўлланма олди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик Андрей Голубев ва Александр Недовесов жуфтлик баҳсларида Буэнос-Айрес (Аргентина) ATP 250 турнирининг чорак финалга чиқди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Қозоғистонлик жуфтлик биринчи босқичда австриялик Александр Эрлер ва Лукас Мидлер билан ўз маҳоратини намойиш этди.
Ҳар икки ўйинда ҳам А.Голубев ва А.Недовесов 6:4, 6:4 ҳисобида устун келди.
Бир соатдан ортиқ давом этган учрашувда қозоғистонлик дуэт 3 та эйс амалга оширди ва 5 та брейк-пойнтдан 2 тасидан фойдаланишга муваффақ бўлди. Австрияликлар 1 эйс билан чекланган эди.
Қозоғистоннинг чорак финалдаги рақиблари кейинроқ аниқланади.
Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ
Фото: Қозоғистон теннис федерацияси