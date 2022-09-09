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    08:52, 09 Сентябр 2022 | GMT +6

    Қозоғистонлик теннисчи Уимблдон ярим финалчисини мағлуб этди

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Испаниянинг Севилье шаҳрида бўлиб ўтган «Челленджер» туркумига кирувчи турнирнинг чорак финалида Ежи Янович билан ўйинда қозоғистонлик теннисчи 6:3, 6:2 ҳисобларида ишончли ғалабага эришди, дея хабар беради Kazinform Қозоғистон теннис федерацияси матбуот хизматига таяниб.

    Поляк ўз вақтида дунёнинг 47-ракеткаси бўлган, Уимблдон-2013 ярим финалида ўйнаган ва ўшанда фақат бўлажак чемпион Энди Маррейга ютқазган. Шунингдек, у Польша терма жамоаси таркибида Хопман кубоги (2015) соҳиби ҳисобланади.

    Мусобақанинг ярим финалида Тимофей турнирнинг биринчи ракеткаси испаниялик Бернабе Сапата Миральес (79 АТР) билан жанг қилади.



    Фото: ktf.kz

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