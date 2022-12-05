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    10:08, 05 Декабр 2022 | GMT +6

    Қозоғистонлик теннисчи Санкт-Петербургдаги турнирда ғолиб чиқди

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    ASTANA. Kazinform – Юлия Путинцева ва Евгений Донской Санкт-Петербургда якунига етган «Трофеи Северной Пальмиры» турнири ғолиби бўлди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    Бу ҳақда Sports.ru. хабар берди. Улар турнир финалида Мартон Фукович - Анастасия Потапова дуэтини мағлуб этишди.

    Финал учта ўйиндан иборат бўлди:

    Путинцева - Потапова - 6:3, 6:1;

    Фукович - Донской - 6:4, 6:4;

    Путинцева / Донской - Потапова / Фуcович - 3:6, 6:3, 10:6.

    Фото: sports.kz


    Теглар:
    Теннис Спорт
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