07:45, 28 Апрел 2023 | GMT +6
Қозоғистонлик теннисчи Рим турнирида ярим финалга чиқди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик Андрей Голубев Рим челленжер мусобақасининг жуфтлик баҳсларида ярим финалга чиқди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Қозоғистонлик теннисчи украиналик Денис Молчанов билан иккита учрашувни муваффақиятли ўтказди.
А.Голубев ва Д.Молчанов дастлаб италияликлар Алессио Балестриери ва Жанмарко Гандолфини мағлуб этди – 6:0, 6:1.
Кейин чорак финалда эквадорлик Диего Идальго финляндиялик Патрик Никлас-Салминенни қийин кечган баҳсда мағлуб этди – 6:3, 2:6, 10:4. Ушбу баҳсда Қозоғистон-Украина жуфтлиги 3 эйс ва 1 брейк билан ажралиб туришди.
А.Голубев ва Д.Молчанов мусобақанинг 1-ракеткалари французлар Садио Думбия ва Фабьен Ребул билан куч синашади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакина Мадрид мастерс турнирининг жуфтлик баҳсларида иккинчи босқичга чиққанлиги ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ