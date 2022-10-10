09:55, 10 Октябр 2022 | GMT +6
Қозоғистонлик теннисчи Италиядаги турнирнинг чемпиони бўлди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик, дунёнинг 209-ракеткаси Тимофей Скатов «Парма 2» (Италия) рақиблар турнирида чемпион бўлди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Қозоғистонлик теннисчи финалда жаҳон рейтингида 156-ўринни эгаллаб турган словакиялик Йозеф Ковалик билан бош соврин учун баҳс олиб борди.
Т.Скатов 7:5, 6:7 (2:7), 6:4 ҳисобида зафар қучди.
Т.Скатов учрашув давомида берилган 11 та брейк-пойнтнинг бештасидан унумли фойдалана олди. Рақиб 4 та брейк билан ажралиб турди.
Муаллиф: Ғайсали Сейтақ
Фото: sports.kz