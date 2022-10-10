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    09:55, 10 Октябр 2022 | GMT +6

    Қозоғистонлик теннисчи Италиядаги турнирнинг чемпиони бўлди

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    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик, дунёнинг 209-ракеткаси Тимофей Скатов «Парма 2» (Италия) рақиблар турнирида чемпион бўлди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Қозоғистонлик теннисчи финалда жаҳон рейтингида 156-ўринни эгаллаб турган словакиялик Йозеф Ковалик билан бош соврин учун баҳс олиб борди.

    Т.Скатов 7:5, 6:7 (2:7), 6:4 ҳисобида зафар қучди.

    Т.Скатов учрашув давомида берилган 11 та брейк-пойнтнинг бештасидан унумли фойдалана олди. Рақиб 4 та брейк билан ажралиб турди.


    Муаллиф: Ғайсали Сейтақ

    Фото: sports.kz


    Теглар:
    Теннис Спорт
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