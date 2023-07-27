09:42, 27 Июл 2023 | GMT +6
Қозоғистонлик теннисчи Бейбит Жуқаев Эквадордаги турнирнинг чорак финалига чиқди
SALINAS. Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Бейбит Жуқаев Эквадорнинг Салинас шаҳрида ўтказилаётган турнирнинг яккалик баҳсларида иккинчи учрашувини ўтказди. Бу ҳақда Kazinform Sports.kzга таяниб хабар беради.
Қозоғистонлик австралиялик теннисчи Филип Секулич билан учрашиб, икки сетда умумий 7:6, 6:3 ҳисобида зафар қучди. Учрашув бир соату 42 дақиқа давом этди.
Ўйин давомида Жуқаев еттита иннингни тўғридан-тўғри бажарди ва битта қўш хатога йўл қуйди. Бундан ташқари, Бейбит олти очко ва кетма-кет учта геймни ютди.
Қозоғистонлик теннисчи айни дамда АТР (Профессионал теннисчилар уюшмаси) жаҳон рейтингининг 270-поғонасида, Секулич эса 340-поғонадан жой олган.