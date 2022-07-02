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    09:50, 02 Июл 2022 | GMT +6

    Қозоғистонлик оғир вазн тоифасидаги нокаутчи WВА рейтингининг юқори поғонасидан жой олди

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    NUR-SULTAN. Кazinform - Оғир вазн тоифасида қозоғистонлик нокаутчи Иван Дичко (12-0, 11 КО) Бутунжаҳон бокс ассоциациясининг (WБА) энг кучли 15 нафар боксчиси рўйхатига кирди. Бу ҳақда Kazinform Sport.kzга таяниб хабар берди.

    WBА сайти маълумотларига кўра , қозоғистонлик 31 ёшли Дичко энг яхши 15 нафар боксчининг янгиланган рейтингида 15-ўринни эгаллаган.

    Яна бир оғир вазндаги қозоғистонлик боксчи жан Кособуцкий рейтингда саккизинчи поғонадан жой олди.

    Хабар берганимиздек, асли Рудний шаҳрида туғилган Иван Дичко Буэнос-Айресда аргентиналик боксчи Кевин Эспиндолани мағлуб этган эди.


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