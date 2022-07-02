09:50, 02 Июл 2022 | GMT +6
Қозоғистонлик оғир вазн тоифасидаги нокаутчи WВА рейтингининг юқори поғонасидан жой олди
NUR-SULTAN. Кazinform - Оғир вазн тоифасида қозоғистонлик нокаутчи Иван Дичко (12-0, 11 КО) Бутунжаҳон бокс ассоциациясининг (WБА) энг кучли 15 нафар боксчиси рўйхатига кирди. Бу ҳақда Kazinform Sport.kzга таяниб хабар берди.
WBА сайти маълумотларига кўра , қозоғистонлик 31 ёшли Дичко энг яхши 15 нафар боксчининг янгиланган рейтингида 15-ўринни эгаллаган.
Яна бир оғир вазндаги қозоғистонлик боксчи жан Кособуцкий рейтингда саккизинчи поғонадан жой олди.
Хабар берганимиздек, асли Рудний шаҳрида туғилган Иван Дичко Буэнос-Айресда аргентиналик боксчи Кевин Эспиндолани мағлуб этган эди.