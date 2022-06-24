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    09:11, 24 Июн 2022 | GMT +6

    Иван Дичко аргентиналик боксчи билан жангда ғалаба қозонди

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистонлик боксчи Иван Дичко (11-0, 11 КО) Буэнос-Айресда (Аргентина) бўлиб ўтган бокс учрашувида иштирок этди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    У аргентиналик Кевин Эспиндола билан учрашди (7-3, 2 КО). Супероғир вазн тоифасидаги жанг 10 раундга ҳисобланди ва охиригача давом этди.

    Иван Дичко ҳакамларнинг бир овоздан қарори билан ғалаба қозонди.

    Бу қозоғистонлик боксчининг профессионал спортдаги 12-ғалабаси бўлди.

    Кевин Эспиндола тўртинчи марта рингга чиқди.

    Эслатиб ўтамиз, И.Дичко аввалги барча жангларида муддатидан аввал ғалаба қозонган.

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