09:11, 24 Июн 2022 | GMT +6
Иван Дичко аргентиналик боксчи билан жангда ғалаба қозонди
NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистонлик боксчи Иван Дичко (11-0, 11 КО) Буэнос-Айресда (Аргентина) бўлиб ўтган бокс учрашувида иштирок этди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
У аргентиналик Кевин Эспиндола билан учрашди (7-3, 2 КО). Супероғир вазн тоифасидаги жанг 10 раундга ҳисобланди ва охиригача давом этди.
Иван Дичко ҳакамларнинг бир овоздан қарори билан ғалаба қозонди.
Бу қозоғистонлик боксчининг профессионал спортдаги 12-ғалабаси бўлди.
Кевин Эспиндола тўртинчи марта рингга чиқди.
Эслатиб ўтамиз, И.Дичко аввалги барча жангларида муддатидан аввал ғалаба қозонган.