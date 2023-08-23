09:32, 23 Август 2023 | GMT +6
Қозоғистонлик Михаил Кукушкин US Open —2023 мусобақасини ғалаба билан бошлади
NEW YORK. Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Михаил Кукушкин Нью-Йоркда бўлиб ўтаётган АҚШ очиқ чемпионатининг яккалик баҳсларида дебют саралаш учрашувини ўтказди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
Қозоғистонлик спортчи италиялик теннисчи Маттиа Белуччи билан учрашиб, икки сетда умумий 6:4, 7:6 ҳисобида зафар қучди. Ўйин бир соату 55 дақиқа давом этди.
Ушбу ўйин саралашнинг чорак финал босқичида бўлиб ўтди.
Кукушкин яккалик баҳсларида АТP (Профессионал теннисчилар ассоциацияси) жаҳон рейтингида 243-ўринни эгаллаб турибди, Беллуччи эса рейтингнинг 184-поғонасида. Михаил, шунингдек, яккалик баҳсларида Қозоғистоннинг учинчи ракеткасидир.