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    09:32, 23 Август 2023 | GMT +6

    Қозоғистонлик Михаил Кукушкин US Open —2023 мусобақасини ғалаба билан бошлади

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    Фото: Sports.kz
    NEW YORK. Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Михаил Кукушкин Нью-Йоркда бўлиб ўтаётган АҚШ очиқ чемпионатининг яккалик баҳсларида дебют саралаш учрашувини ўтказди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    Қозоғистонлик спортчи италиялик теннисчи Маттиа Белуччи билан учрашиб, икки сетда умумий 6:4, 7:6 ҳисобида зафар қучди. Ўйин бир соату 55 дақиқа давом этди.

    Ушбу ўйин саралашнинг чорак финал босқичида бўлиб ўтди.

    Кукушкин яккалик баҳсларида АТP (Профессионал теннисчилар ассоциацияси) жаҳон рейтингида 243-ўринни эгаллаб турибди, Беллуччи эса рейтингнинг 184-поғонасида. Михаил, шунингдек, яккалик баҳсларида Қозоғистоннинг учинчи ракеткасидир.

    Теглар:
    Теннис Спорт
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