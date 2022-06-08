Қозоғистонлик футболчилар UEFAнинг иккита рейтингида пешқадамлик қилишмоқда
Аввал хабар берганимиздек, 1-турда Қозоғистон ўз майдонида Озарбайжонни 2:0 ҳисобида мағлуб этганди. Ўйин пойтахтдаги «Астана Арена» стадионида бўлиб ўтди. Кейин Магомед Адиев шогирдлари Словакияни меҳмонда 1:0 ҳисобида мағлуб этишди.
«Кетма-кет икки ўйинда гол ўтказмаган Қозоғистон терма жамоаси тўртта жамоа билан бирга «қуруқ» ўйинлар рейтингида пешқадамлик қилди. Шунингдек, сейвлар сони бўйича ҳам етакчиликни қўлга киритди (10). Гибралтар ва Хорватиянинг зарбалари сони бир хил.
Эслатиб ўтамиз, UEFА Миллатлар Лигаси гуруҳ босқичида иштирок этаётган Қозоғистон футболчилари:
Дарвозабонлар: Игор Шацкий, Муҳаммеджан Сейсен, Бекхан Шайзада.
Ҳимоячилар: Сергей Малий, Александр Марочкин, Бағдат Қаиров, Темирлан Ерланов, Нурали Алип, Елдос Ахметов, Михаил Габишев, Ғафуржон Суйимбаев, Талғат Кусепов.
Ярим ҳимоячилар: Асхат Тағиберген, Владислав Васильев, Самат Жаринбетов, Аслан Дарабаев, Исламбек Қуат, Тимур Досмағамбетов, Ян Вороговский, Елхан Астанов, Бауржан Байтана, Рамазан Оразов, Максим Самородов, Арман Кенесов.
Ҳужумчилар: Артур Шушеначев, Абат Аимбетов, Абилайхан Жумабек.