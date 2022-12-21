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    09:10, 21 Декабр 2022 | GMT +6

    Қозоғистонлик Елена Рибакина Дубайда дунёнинг бешинчи ракеткасини мағлуб этди

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    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик Елена Рибакина Дубайда (БАА) ўтказилаётган World Tennis League жамоавий турнирининг гуруҳ босқичида дунёнинг 5-ракеткаси, Беларусь вакили Арина Соболенкони мағлуб этди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    «Қаршиғалар» гуруҳида тўп сураётган Е.Рибакина «Сунқарлар» жамоасидан рақибини 0:6, 6:1, 10:6 ҳисобида мағлуб этди.

    Қарийб бир соат давом этган баҳсда қозоғистонлик теннисчи 6 та эйс амалга оширди ва 4 та брейк-пойнтдан 2 тасидан фойдаланди. А. Соболенко 2 та эйс ва 3 та брейк билан ажралиб турди.

    Энди Е.Рибакина германиялик Александр Зверев билан биргаликда 22 декабр куни микст мусобақасида канадаликлар Феликс Оже-Альяссим ва Эжени Бушар билан учрашади.

    Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ


    Теглар:
    Теннис Спорт
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