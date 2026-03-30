Қозоғистонлик боксчиларнинг Осиё чемпионатидаги илк рақиблари маълум бўлди
ASTANА. Кazinform – Мўғулистоннинг Улан-Батор шаҳрида бокс бўйича Осиё чемпионатига қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди ва қозоғистонлик спортчиларнинг илк рақиблари аниқланди.
Эркаклар
50 кг гача: Санжар Ташкенбай – Бағлан Эргешов (Қирғизистон) ва Вишванат Суреш (Ҳиндистон) ўртасидаги жанг ғолиби.
55 кг гача: Маҳмуд Сабирхан – Маҳди Алмасалеҳ (Иордания) ва Шаҳзод Музаффаров (Ўзбекистон) ўртасидаги жанг ғолиби
60 кг гача: Оразбек Асилқулов – Пол Баскон (Филиппин)
65 кг гача: Ертуған Зейнуллинов – Ю Линь (Тайпей)
70 кг гача: Тўрехан Сабирхан – Ким Юн Су (Жанубий Корея) ва Шамшир Саидов (Тожикистон) ўртасидаги жанг ғолиби.
75 кг гача: Сабиржан Аққалиқов – Яги Талга (Япония)
80 кг гача: Ерасил Жакпеков – Сағин Сатибалди (Қирғизистон) ва Фазлиддин Эркинбаев (Ўзбекистон) ўртасидаги жанг ғолиби
85 кг гача: Нурбек Оралбай — Барлаахан Дору (Мўғулистон) - Муҳаммад Сулаймон (Иордания) ўртасидаги жанг ғолиби
90 кг гача: Сағиндиқ Тоғамбай — Хань Сюэчжэнь (Хитой)
90 кг гача: Айбек Оралбай — Бекнур Хали (Мўғулистон) ва Арман Маханов (Ўзбекистон) ўртасидаги жанг ғолиби
Аёллар
48 кг гача: Айгерим Саттибаева — Сабина Бобоқулова (Ўзбекистон)
51 кг гача: Жазира Орақбаева — Кум Бьель Ан (Шимолий Корея)
54 кг гача: Элина Базарова — Прити (Ҳиндистон)
57 кг гача: Улжан Сарсенбек — Панрави Руенрос (Таиланд) ва Хюен Чан Нгуен (Вьетнам)
60 кг гача: Римма Волосенко – Прия (Ҳиндистон)
65 кг гача: Лаура Есенкелди – Боро Анкушита (Ҳиндистон)
70 гача кг: Бақит Сейдиш – Суджин Сон (Жанубий Корея) ва Алимире Абудуреиму (Хитой) ўртасидаги жанг ғолиби
75 кг гача: Валентина Хальзова – Суен Сон (Жанубий Корея)
80 кг гача: Надежда Рябец – Пуджа Рани (Ҳиндистон)
80 кг гача: Дина Исламбекова – Олтинай Сотимбоева (Ўзбекистон)
Таъкидлаш жоизки, Осиё чемпионати 30 мартдан 10 апрелгача бўлиб ўтади.
