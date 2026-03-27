Бокс бўйича ОЧда қатнашадиган Қозоғистон аёллар терма жамоаси таркиби маълум бўлади
ASTANА. Кazinform - World Boxing доирасида Мўғулистонда бўлиб ўтадиган Осиё чемпионатида иштирок этадиган Қозоғистон аёллар терма жамоаси таркиби эълон қилинди.
Қитъа чемпионатида Елдос Саидалин бошчилигида қуйидаги боксчилар иштирок этади. Улар орасида Айгерим Саттибаева (48 кг), Жазира Орақбаева (51 кг), Элина Базарова (54 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Лаура Есенкелди (65 кг), Бақит Сейдиш (70 кг), Валентина Хальзова (75 кг), Надежда Рябея (80 кг) ва Дина Исламбекова (80 кг дан юқори) бор.
Шуни таъкидлаш керакки, Қозоғистон аёллар бокс терма жамоаси Алмати вилоятида ўқув-машғулот йиғинини ўтказди. Бу ҳақда терма жамоа бош мураббийи Елдос Саидалин федерация матбуот хизматига берган интервьюсида маълум қилди.
— Биз Алмати вилоятида яна бир ўқув-машғулот йиғинини бошладик. Бу бизнинг Мўғулистонда бўлиб ўтадиган Осиё чемпионатига сўнгги тайёргарлигимиз. Бу сафар бизга Россия, Туркия, Германия, Швеция ва Швейцариядан боксчилар қўшилишди. Биз ўқув-машғулот йиғинларини самарали ўтказишни режалаштирмоқдамиз. Аёллар терма жамоасини олдинда бир нечта халқаро мусобақалар кутмоқда. Хусусан, яқин келажакда Осиё чемпионатида, Финляндиядаги халқаро турнирда ва Жаҳон кубогининг биринчи босқичида иштирок этамиз, — деди бош мураббий.
Катталар ўртасидаги Осиё чемпионати 28 мартдан 11 апрелгача Мўғулистон пойтахти Улан-Баторда бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, бокс бўйича ОЧда қатнашадиган Қозоғистон эркаклар терма жамоаси таркиби маълум бўлди.