Бокс бўйича ОЧда қатнашадиган Қозоғистон эркаклар терма жамоаси таркиби маълум бўлди
ASTANА. Кazinform — World Boxing доирасиа Мўғулистонда бўлиб ўтадиган Осиё чемпионатида иштирок этадиган Қозоғистон эркаклар терма жамоаси таркиби маълум бўлди.
Бош мураббий Нуржан Насанов асосан тажрибали боксчиларга таянган.
Улар орасида Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабирхан (55 кг), Оразбек Асилқулов (60 кг), Ертуған Зейнулинов (65 кг), Тўрехан Сабирхан (70 кг), Сабиржан Аққалиқов (75 кг), Ерасил Жакпеков (80 кг), Нурбек Оралбай (85 кг), Сағиндиқ Тоғамбай (90 кг) ва Айбек Оралбай (90 кг дан юқори) бор.
Қитъа чемпионати 30 мартдан 10 апрелгача Мўғулистон пойтахти Улан-Баторда бўлиб ўтади.
Шуни таъкидлаш керакки, бош мураббий Нуржан Насанов бошчилигидаги Қозоғистон эркаклар бокс терма жамоаси Туркистон вилоятида қўшма ўқув-машғулот йиғинини ўтказди.
Машғулотлар давомида улар яқинлашиб келаётган Осиё чемпионатига тайёргарлик кўрди. Ўзбекистон, Туркманистон, Германия ва Туркия жамоалари халқаро ўқув-машғулот йиғинига келишди.
Миллий терма жамоа бош мураббийи аввалроқ шогирдлари 2026 йилнинг биринчи босқичини Осиё чемпионати билан якунлашини таъкидлаган эди.
— Қитъа чемпионатидан олдин биз бир нечта мамлакатлар билан қўшма ўқув-машғулот йиғинларини ўтказамиз ва йил бошидан бери мусобақалар ва машғулотларда ўзини яхши кўрсатган боксчиларни Осиё чемпионатига олиб борамиз. Бу — World Boxing ташкилотининг катталар ўртасидаги биринчи қитъа чемпионати. Мусобақа 28 мартдан 1 апрелгача Мўғулистонда бўлиб ўтади, — деди Нуржан Насанов.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон терма жамоаси бокс бўйича Futures Cup турнирини тўртта олтин медаль билан якунлади.