    20:12, 15 Март 2026 | GMT +5

    Қозоғистон терма жамоаси бокс бўйича Futures Cup турнирини тўртта олтин медаль билан якунлади

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик боксчилар Таиланднинг Бангкок шаҳрида World Boxing федерацияси томонидан ташкил этилган ёшлар ўртасидаги Futures Cup турнирида саккизта медални қўлга киритдилар. Бу ҳақда МОҚ хабар берди.

    Қазақстан құрамасы бокстан Futures Cup турнирін төрт алтын медальмен аяқтады
    Фото: ҚБФ

    Кечки сессия натижаларига кўра, қозоғистонлик боксчилар битта олтин ва учта кумуш медални қўлга киритди.

    Бейбарис Аширбай 70 кг вазн тоифасидаги финалда Қирғизистон вакили Аҳмади Арвазни мағлуб этди.

    70 кг вазн тоифасида иштирок этган Камила Оспанова финалда италиялик Сара Скорранога ютқазди.

    Тимур Тайбеков 80 кг вазн тоифасидаги финалда грузиялик Давит Мхитцадзега ютқазди.

    Владислав Саможонов ҳам 90 кг дан юқори вазн тоифасидаги финалда Ўзбекистон вакили Ислом Салиховга ютқазди.

    Шундай қилиб, Қозоғистон терма жамоаси ҳисобида тўртта олтин, тўртта кумуш ва учта бронза медали бор.

    Аввалроқ Досжан Жумақан (60 кг гача), Ҳамза Мақсатули (75 кг гача), Айдана Убайдуллақизи (80 кг гача) олтин медалларни қўлга киритган, Жалғас Утебеков (90 кг гача) эса кумуш медални қўлга киритган эди.

    Шу билан бирга, Ақнур Турсинғали (57 кг гача), Зарина Толибай (75 кг гача) ва Нурсултан Қистаубай (85 кг гача) мусобақани бронза медаллари билан якунладилар.

    Теглар:
    Таиланд Бокс Халқаро турнир
    Ляззат Сейданова
