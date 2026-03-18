Қозоғистонда зотли қорамол сотиб олиш учун 6 фоизли кредитлар бериляпти
ASTANА. Кazinform – 13 мартдан бошлаб зотли қорамол сотиб олиш учун 6 фоизли кредитлар берилмоқда. Давлат «Даму» жамғармаси орқали гаровга эга бўлмаган фермерларни қўллаб-қувватлайди ва кредит қийматининг 85% ни кафолатлайди.
Бу ҳақда ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг Кazinform сўровига берган жавобида айтилган.
— 2026–2030 йилларга мўлжалланган чорвачиликни ривожлантириш бўйича комплекс режа доирасида 13 мартдан бошлаб йиллик фоиз ставкаси 6% дан ошмайдиган зотли қорамол сотиб олишга қаратилган янги "Игилик" ва "Береке" кредитлари ишга туширилди. Ушбу дастурлар «Даму» тадбиркорликни ривожлантириш жамғармаси» орқали 85% гача кафолат механизмини тақдим этади, — дейилади расмий жавобда.
Дастур оператори — Қишлоқ хўжалиги кредит корпорацияси. 6% лик кредит олиш учун аризаларни Қозоғистоннинг барча ҳудудларидан топшириш мумкин. Асосий шартлар қуйидагилар:
— “Игилик” кредити 100 бошдан 500 бошгача зотли қорамол сотиб олиш имконини беради.
— “Береке” кредити йирик фермер хўжаликларига мўлжалланган бўлиб, 500 бош ёки ундан ортиқ зотли қорамол сотиб олиш учун мўлжалланган.
Кредит оладиган фермер хўжаликларига қуйидаги талаблар қўйилади:
— Сотиб олинган ҳар бир ҳайвоннинг рўйхатга олиш рақами бўлиши керак;
— чорва молларини боқиш учун оғилхона бўлиши керак;
— ҳайвонлар оғилхонада бўлганида (қишда) сув танқислиги бўлмаслигини исботлаш керак;
— ем тайёрлаш ва тарқатиш учун ускуналар бўлиши;
— Қишлоқ хўжалиги мақсадлари учун ер бўлиши.
Имтиёзли кредит олиш учун ариза берувчиларнинг ҳам мажбуриятлари бор. Табиий йўқотишларни ҳисобга олмаганда, кредитга олинган барча сигирлардан камида 4 йил давомида насл олиниши керак.
— “Береке” дастурида иштирок этишни истаганлар қишлоқ хўжалиги соҳасида камида 2 йиллик иш тажрибасига эга бўлишлари шарт. "Игилик" дастурида бундай талаблар кўзда тутилмаган, — дейилади Қишлоқ хўжалиги вазирлиги хабарида.
Иккала дастур учун ҳам йиллик фоиз ставкаси 6% дан ошмайди. Муддати — 7 йилгача. Шундан дастлабки 24 ой "таътил" сифатида ишлатилиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш улуши йил охирига қадар 70% га етади.