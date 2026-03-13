Қозоғистонда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш улуши йил охирига қадар 70% га етади
ASTANA. Kazinform – ҚР Бош вазир ўринбосари - Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин бошчилигида бўлиб ўтган Иқтисодий ўсишни таъминлаш бўйича тезкор штабнинг навбатдаги йиғилишида қайта ишлаш саноатининг айрим тармоқларини ривожлантиришнинг дастлабки натижалари кўриб чиқилди.
Жорий йилнинг дастлабки икки ойида озиқ-овқат ва ичимликлар ишлаб чиқаришда юқори ўсиш суръатлари кузатилмоқда. Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 665 миллиард тенгени, реал ҳажм индекси (РҲИ) режанинг 104,3% ни ва 111,9% ни ташкил этди.
Биринчи чорак учун прогноз 112% ни ташкил этди. Ичимликлар ишлаб чиқариш 175,4 миллиард тенгега, РҲИ 104,2% ни ва режанинг 110,2% ни ташкил этди. Январь-март ойлари учун режа 110,3% ни ташкил этди.
Таққослаш учун: ўтган йил натижаларига кўра, Қозоғистонда 1,2 триллион тенгега ичимликлар ишлаб чиқарилган.
ҚР Қишлоқ хўжалиги вазири ўринбосари Азат Султанов таъкидлаганидек, озиқ-овқат саноати барқарор ривожланиш тенденциясини кўрсатмоқда.
2025 йил натижаларига кўра, озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 3,9 триллион тенгени ташкил этди. Бу 2024 йилдаги даражадан (3,3 триллион тенге) 8,1% га юқори. Бу кўрсаткични 2026 йилда 4,7 триллион тенгега етказиш режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистоннинг Хитойга қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти 35% га ошгани ҳақида хабар бергандик.