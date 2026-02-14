Қозоғистонда туризм соҳасига йўналтирилган инвестициялар 33 фоизга ошди
ASTANА. Кazinform – 2025 йил охирида туризм соҳасида асосий капиталга йўналтирилган инвестициялар ҳажми 1,25 триллион тенгега етди, бу ўтган йилга нисбатан 33 фоизга кўп.
Қозоғистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлиги Туризм саноати қўмитаси матбуот хизматининг маълумотларига кўра, ўсиш туризм инфратузилмасини кенгайтириш, транспортнинг қулайлигини ошириш, шунингдек, турар жой, маданият ва дам олиш соҳаларида янги лойиҳаларни амалга ошириш орқали таъминланди.
Йўловчилар ташиш, турар жой ва овқатланиш хизматлари, шунингдек, санъат, кўнгилочар ва дам олиш соҳалари инвестициялар ҳажмининг ошишига катта ҳисса қўшди.
Ҳудудлар орасида туризм соҳасида асосий капиталга йўналтирилган инвестицияларнинг энг юқори ўсиши Ақтўбе вилоятида қайд этилди. Ушбу ҳудудда бу кўрсаткич 526 фоизга ўсди ва 60,8 миллиард тенгедан ошди. Бундан ташқари, Абай, Атирау ва Улитау вилоятларида сезиларли ижобий динамика кузатилди.
Республика аҳамияти эга шаҳарлар орасида инвестицияларнинг энг юқори ўсиш суръатлари Алмати (79%) ва Астана (61%) шаҳарларида қайд этилган.
— Умуман олганда, ушбу маълумотлар бизнеснинг туризм инфратузилмасини ривожлантиришга қизиқиши сақланиб қолганлиги ва саноат салоҳияти ўсиб бораётганидан далолат беради. Асосий соҳаларга инвестицияларнинг кўпайиши Қозоғистонда туризмни янада барқарор ривожлантириш учун мустаҳкам пойдевор яратади, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон туризмига инвестициялар 1,2 триллион тенгедан ошди.