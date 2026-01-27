Қозоғистон туризмига инвестициялар 1,2 триллион тенгедан ошди
ASTANA. Kazinform – ҚР Туризм ва спорт вазири Ербол Мирзабосинов Ҳукумат йиғилишида туризм саноатининг ривожланиши ва асосий кўрсаткичлар ҳақида гапирди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Унинг сўзларига кўра, 2025 йил охирига келиб асосий кўрсаткичлар барқарор ўсиш кузатилди: турар жой муассасаларидаги сайёҳлар сони 12 фоизга ўсиб, 10 миллиондан ошди. Қозоғистон Жаҳон иқтисодий форумининг глобал индексидаги ўрнини яхшилади ва 66-ўриндан 52-ўринга кўтарилди. Мақсад - энг яхши 50 та мамлакат қаторига кириш.
"Инвестицияларни жалб этиш бўйича фаол ишлар олиб борилмоқда. Расмий статистика маълумотларига кўра, туризм соҳасига инвестициялар 2025 йилда 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 32 фоизга ўсиб, мутлақ кўрсаткичда 1 триллион 254 миллиард тенгени ташкил этди", - деди вазир.
Шу билан бирга, вазирлик ҳозирда ишлаб чиқиш ва амалга ошириш босқичида 328 та инвестиция лойиҳаси устида ишламоқда.
“Асосий лойиҳалар қаторига «Ой-Қарағай» тоғ курорти, Hilton ва Mandarin Oriental меҳмонхона мажмуалари, “Жибек жоли” кўнгилочар мажмуаси ва Keruen Inn йўл бўйидаги хизмат кўрсатиш тармоғи киради. Ушбу лойиҳаларнинг амалга оширилиши туризм соҳасида тахминан 10 мингта доимий иш ўринларини яратади”, - деди Ербол Мирзабосинов.