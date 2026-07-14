Қозоғистонда мобил интернет фойдаланувчилари сони 18,5 миллионга етди
ASTANA. Kazinform — 2026 йил январь-июнь ойлари учун телекоммуникация хизматларининг жисмоний ҳажм индекси 104,3% ни ташкил этди, бу ўтган йилнинг шу даврига (103,1%) нисбатан юқори, деб хабар беради Кazinform агентлиги Миллий статистика бюросига таяниб.
Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, кўрсатилган хизматларнинг умумий ҳажми пул кўринишида 777,7 миллиард тенгега етди, бу ўтган йилги 718,3 миллиард тенгега нисбатан ўсишдир.
Бозорнинг энг катта улуши мобил алоқа хизматлари (37,2%), интернет хизматлари (37,0%) ва бошқа телекоммуникация хизматлари (15,9%) га тўғри келади.
2026 йил июнь ҳолатига кўра, Қозоғистонда 27,3 миллион мобил телефон абоненти бор эди, улардан 18,5 миллиони мобил интернетдан фойдаланган. Стационар интернет абонентлари сони 3,47 миллион, стационар телефон линиялари сони эса 2,04 миллионни ташкил этди.
Алоқа хизматларининг энг катта ҳажми анъанавий равишда Алмати (402,4 миллиард тенге) ва Астана (229,5 миллиард тенге) шаҳарларига тўғри келди. Ҳудудлар орасида етакчилар Қарағанди вилояти (13,9 миллиард тенге) ва Ақмола вилояти (12,5 миллиард тенге) бўлди.
Шу билан бирга, почта ва курьерлик хизматларида пасайиш кузатилди. Хизматларнинг жисмоний ҳажм индекси 93,5% ни ташкил этди, 2025 йилнинг шу даврида эса ўсиш 104,4% ни ташкил этди.
Йилнинг биринчи ярмида почта ва курьерлик хизматларининг умумий ҳажми 42,8 миллиард тенгега етди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан таққосланадиган нархларда 6,5% га кам.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонликларнинг 95,6 фоизи интернетдан фойдаланади.