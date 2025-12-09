OZ
    Қозоғистонда хорижий валюталарнинг жорий курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    دوللار
    Фото: Pexels

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 513,03 тенге, сотиш — 515,90 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 593,24 тенге, сотиш — 599,13 тенге;

    — рубль 6,51-6,63 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 509,83 тенге, сотиш — 516,79 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 589,73 тенге, сотиш — 599,73 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,47 тенге, сотиш — 6,61 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 512,20 тенге, сотиш — 514,45 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 590,67 тенге, сотиш — 597,30 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,54 тенге, сотиш — 6,61 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 508,3 тенге, 1 евро — 592,17 тенге, 1 рубль — 6,63 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 8 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

