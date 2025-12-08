OZ
    09:37, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    Число долларовых миллиардеров в мире достигло рекордного уровня
    Фото: arbyreed / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:

    — доллар: сотиб олиш — 507,48 тенге, сотиш — 510,38 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 588,92 тенге, сотиш — 595,10 тенге;

    — рубль 6,48 - 6,60 тенге орасида сотилмоқда.

    —юань 71,59 - 74,41 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 504,91 тенге, сотиш — 511,90 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 584,79 тенге, сотиш — 594,76 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,42 тенге, сотиш — 6,57 тенге.

    —юань: сотиб олиш - 72,40 тенге, сотиш - 76,77 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 5 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
