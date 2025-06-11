OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:42, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар, рубл ва евронинг бугунги курси

    ASTANA. Kazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    а
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, бугун Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш — 509,05 тенге, сотиш — 511,02 тенге;

    - евро: сотиб олиш — 580,02 тенге, сотиш — 584,01 тенге;

    - рубль 6,35 - 6,47 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 506,67 тенгедан сотиб олинади, 512,67 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 577,64 тенге, сотиш —584,67 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,36 тенге, сотиш — 6,52 тенге.

    Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 508,54 тенгедан сотиб олинади, 511,46 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 580,16 тенге, сотиш — 584,20 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,41 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 508,42 тенге, 1 евро — 580,72 тенге, 1 — рубль 6,48 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 10 июнь кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 0,12 тенгега пасайиб, 508,42 тенгени ташкил қилган.

    Теглар:
    Евро Чимкент Миллий банк Доллар Алмати Биржа Валюта Рубл Астана
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!