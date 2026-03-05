Қозоғистонда бир грамм олтин қанча туради
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда олтин нархи ошишда давом этмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Миллий банк маълумотларига кўра, 5 март куни эрталаб бир грамм олтиннинг нархи 84 355,16 ни ташкил этди.
Февраль ойи охирида қимматбаҳо металнинг нархи 82 542,16 тенгени ташкил этди.
Аввал хабар қилинганидек, Қозоғистон глобал нархларнинг ошиши фонида дунёда иккинчи энг йирик олтин харидорига айланди.
2025 йилда Қозоғистон 57 тонна олтин сотиб олди ва сотиб олиш ҳажми бўйича дунёда иккинчи ўринни эгаллади.
Шу билан бирга, Қозоғистон сўнгги олти йил ичида 44,4 тонна соф пасайиш билан энг кўп сотувчига айланди. 2022 йилдан 2024 йилгача Миллий банк ликвидликни сақлаб қолиш ва захираларини диверсификация қилиш учун 118,3 тонна олтин сотди. 2025 йилда сиёсат ўзгарди - рекорд нархлар ва геосиёсий нотинчлик шароитида мамлакат тўпланишга қайтди.
Фақат Филиппин бу даврда кўпроқ олтин сотди - 64,8 тонна. Энг кўп сотилганлар қаторига мос равишда Шри-Ланка (19,1 тонна), Германия (16,2 тонна), Мўғулистон (15,2 тонна) ва Тожикистон (11,9 тонна) ҳам кирди.