15:20, 26 Март 2026 | GMT +5
Қозоғистонда бир грамм олтин қанча туради
ASTANA. Kazinform - Қимматбаҳо метал нархи пасайишда давом этмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.
ҚР Миллий банки маълумотларига кўра, Қозоғистонда бир грамм олтиннинг нархи 2026 йил 26 март ҳолатига кўра 70 647,24 тенгени ташкил этган.
Бу нарх аввалги ҳафтага нисбатан 6 655 тенгега паст, ўшанда нарх 77 302,24 тенгега етган эди.
Ушбу қимматбаҳо металнинг 2026 йилдаги энг юқори нархи январь ойи охирида - бир грамм учун 89 002,60 тенгеда қайд этилган.
Олтин ҳам жаҳон бозорларида пасаймоқда.
Аввалроқ, Яқин Шарқдаги можаро фонида олтин ва кумушнинг пасаяётгани ҳақида хабар берилган эди.
23 март куни эрталабки савдолар давомида олтиннинг спот нархи 2026 йилдан бери энг паст даражага - бир унция учун тахминан 4100 долларга тушди.