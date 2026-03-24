Яқин Шарқдаги можаро туфайли олтин ва кумуш нархлари пасайди
ASTANА. Кazinform — Яқин Шарқдаги можаро қимматбаҳо металлар нархларини қўллаб-қувватлаши керак эди. Бироқ, нефть нархлари ва фоиз ставкалари билан боғлиқ хавотирлар туфайли кумуш нархлари 40% гача пасайди ва олтин нархлари ҳам пасайди. Бу ҳақда Euronews.cоm хабар берди.
Ўтган йил давомида Яқин Шарқдаги можаро кучайган сари олтиннинг инқирозлар пайтида "хавфсиз актив" сифатидаги обрўси пасайди.
Душанба куни дастлабки савдоларда олтиннинг спот нархлари 2026 йилдан бери энг паст даражага - унцияси учун тахминан 4100 долларга тушди. Кейинчалик, АҚШ президенти Дональд Трамп "жуда яхши ва самарали музокаралар"дан сўнг Эрон электр станцияларига ҳужумни беш кунга қолдирганини эълон қилганидан кейин нарх кескин кўтарилди ва 4400 доллардан ошди. Шундай қилиб, бир неча соат ичида нарх тахминан 300 долларга ўзгарди.
Шунга қарамай, январь ойи охиридан бери олтин 20% дан кўпроққа пасайди. 29 январь куни у рекорд даражада унцияси учун 5594,82 долларга етди.
Кумуш ҳам сезиларли даражада пасайди: унинг нархи январь ойидаги энг юқори кўрсаткичи бўлган 121,67 доллардан бери деярли икки бараварга пасайди. Бу сўнгги йиллардаги қимматбаҳо металлар бозоридаги энг кескин пасайишлардан биридир.
Кумушнинг спот нархлари 8,9% га пасайиб, 61,76 долларни ташкил этди. Бу йил бошидан бери энг паст кўрсаткич ва Эрон билан можаро бошланган 28 февралда унцияси учун 117 долларнинг деярли ярмига етди.
Дастлаб тушунарсиз бўлиб туюлган бу оммавий савдо инвесторларни хавотирга солмоқда. Улар қимматбаҳо металларни барқарор актив деб ҳисоблаб сотиб олишган эди.